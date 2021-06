Record voor Simone Biles: turnster met overmacht naar zevende (!) Amerikaanse allroundtitel

Turnster Simone Biles heeft met overmacht haar zevende Amerikaanse allroundtitel veroverd. De 24-jarige Biles was een klasse apart in Forth Worth. Ze eindigde op een puntentotaal van 119,650, bijna 5 punten meer dan Sunisa Lee die als tweede eindigde.

Met zeven nationale allroundtitels heeft Biles nu alleen het record in handen in de Verenigde Staten. Ze deelde het record met Clara Schroth-Lombady, die in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw zes keer de beste allroundturnster van de VS was.

Biles zette de hoogste scores neer op sprong, balk en de vloer. Alleen op de brug met ongelijke leggers eindigde ze niet als eerste, daarop was Lee de beste. “Op naar de trials”, zei Biles over de kwalificatiewedstrijden voor de Spelen. De turnster pakte vijf jaar geleden op het mondiale sportevenement in Rio de Janeiro vier keer goud. Alleen op de balk moest ze genoegen nemen met een andere kleur (brons).