HERENT

Zaterdag 5 juni is een dag die Martin Schabon (52), de zaakvoerder van doe-het-zelf zaak Hubo in Herent, niet vlug zal vergeten. In de loop van namiddag ontsnapte hij aan de dood toen ex-werknemer Jimmy P. hem aanviel met een mes. De man, die onder invloed was, zou ook andere omstanders belaagd hebben.