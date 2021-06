Waarom zou je als wielertoerist een inspanningstest laten afnemen? Trainen is toch trainen. Hoe meer, hoe beter? Het gaat toch om de kilometers in je benen? Die computers, die data, die moeilijke woorden als Watt, VO2Max, lactaat, dat is toch alleen voor de profrenners, van het tijdperk na de historische Eddy en de al even beroemde Roger? Of toch niet?