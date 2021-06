Pedro (44) stierf door bedrijfsongeval bij Coca-Cola: “Zijn twee kinderen moeten zijn overlijden nog vatten”

Deinze / Zwijnaarde

“Een vader hoort zijn kind niet te begraven.” Het overlijden van zijn zoon Pedro (44) valt zwaar voor Marc De Bruyne uit Deinze. De papa van twee liet zaterdag het leven bij een bedrijfsongeval in Coca-Cola, waar hij werkte als productiemanager. “Mijne kameraad was geen gewone. Altijd enorm gedreven, altijd hard werken was zijn sterkte. Ik was zo fier op hem.”