De moeilijke jeugdjaren van Xuan Erika Nguyen, de partner van Sihame El Kaouakibi

Brecht

Nu begin vorige week haar Tesla ter waarde van 30.000 euro in beslag werd genomen, lijkt ook het net rond Xuan Erika Nguyen (40) zich te sluiten. In Sint-Lenaarts (Brecht) volgen de oudere inwoners de berichtgeving rond de levensgezellin en zakenpartner van subsidiemagneet Sihame El Kaouakibi op de voet. Haar ouders werden er in 1979 als Vietnamese bootvluchtelingen zeer gastvrij opgevangen, zelfs toen vader Than negen jaar later in de gevangenis terechtkwam.