Hoelang zullen we nog een mondmasker dragen? Dit zegt Frank Vandenbroucke

De minister was te gast bij C’est pas tous les jours dimanche op RTL-TVi en kreeg er de vraag: wanneer zal het afgelopen zijn met die mondmaskers? “Het is niet voor vandaag”, zei de minister. Het beschermt ons nog steeds op publieke plekken, het openbaar vervoer en in winkels en dat blijft volgens Vandenbroucke belangrijk. “Ik denk dat als we voldoende mensen hebben die twee keer gevaccineerd zijn, en dus volledig beschermd zijn, dat er een einde aan kan komen.” De minister schat dat dat voor september of oktober zal zijn. Als je met een groepje vrienden samenkomt en iedereen is gevaccineerd, dan is een mondmasker volgens Vandenbroucke niet meer nodig.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft volgende week een onderhoud met de burgemeesters van de hoofdstad om de gevolgen van de beslissingen van het Overlegcomité over de coronacrisis te analyseren. Onder meer de mondmaskerplicht in de openbare ruimte zal er aan bod komen. Vervoort wil met de burgemeesters overleggen over het handhaven van specifieke maatregelen in het Brusselse gewest, zoals de mondmaskerplicht in de openbare ruimte. “Ik denk dat het nu tijd is om na te denken of we deze maatregel al dan niet nog moeten behouden”, zo verklaarde de minister-president na afloop van het Overlegcomité.

Minister Vandenbroucke noemt zulke beslissing misschien toch wat voorbarig.

Over hoe het er op de scholen aan zal toegaan na de zomer, durft hij nog niks te zeggen. Die situatie zal nog verder geëvalueerd moeten worden.

