Jambon gelooft in verdere versoepelingen in horeca, maar roept op tot voorzichtigheid

Vlaams minister-president Jan Jambon gelooft dat er deze zomer verdere versoepelingen mogelijk moeten zijn in de horeca, op voorwaarde dat de cijfers in de goede richting blijven gaan. Dat heeft hij zondag verklaard in De zevende dag. Het punt zal vrijdag worden besproken op de volgende vergadering van het Overlegcomité.

Het Overlegcomité kwam vorige vrijdag overeen een uniform sluitingsuur te voorzien voor de horeca, wanneer de ruimtes binnen vanaf 9 juni weer open mogen. Vanaf dan geldt dus een openingsuur van 5 tot 23.30 uur. Wel blijven nog maatregelen gelden, zoals de anderhalve meter afstand, het dragen van een mondmasker wanneer je rondloopt en een maximum van vier personen aan tafel.

Jambon blikt vooruit naar de volgende vergadering van de regeringen, waar zal worden gekeken naar de sociale contacten in juli en augustus. Hij gelooft dat het mogelijk moet zijn in juli en augustus telkens wat meer mogelijk te maken rond die regel met vier personen, om die dan in september te laten wegvallen. Voorwaarde is wel dat er geen varianten opduiken en de cijfers op een gunstige manier blijven evolueren.

Steunmaatregelen

De Vlaamse steunmaatregelen voor de horeca vallen wel weg bij de heropening, bevestigde Jambon. Hij merkt daarbij op dat er sowieso sprake moet zijn van een omzetdaling met 60 procent om van die maatregelen te kunnen genieten. Dat lijkt hem met de ruime openingsuren in het achterhoofd geen punt meer.

Hij waarschuwde ook dat de komende maanden “de zomer naar de vrijheid” worden, “maar niet de zomer van de vrijheid.” Met andere woorden: het kan maar werken als we allemaal de maatregelen blijven volgen. Dat is ook de kernboodschap van de campagne die de Vlaamse regering in de loop van de komende week lanceert.