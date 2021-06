Coördinator vaccinatiedorp: “Waarom geven we jongeren nu geen voorrang bij vaccinatie?”

Als het van Jan Stroobants afhangt, is het tijd om de vaccinatiestrategie in ons land te herbekijken. De coördinator van het Vaccinatiedorp op Spoor Oost in Antwerpen stelt voor om jongeren voorrang te geven. Dat zei hij zondagochtend op ATV.

Bij de vaccinatiecampagne in ons land speelt leeftijd een belangrijke rol. In elke categorie die aan de beurt komt, bijvoorbeeld zorgpersoneel of risicopatiënten, wordt in volgorde van leeftijd gevaccineerd. Hoe meer tijd verstrijkt, hoe jonger de mensen die een prike krijgen.

“We hebben de leeftijden altijd strikt gevolgd”, zei Stroobants op ATV. “Spijtig genoeg zijn de vaccins niet gevolgd. We hadden gehoopt voor de zomer klaar te zijn, maar dat is niet gelukt. En misschien moeten we die strategie nu dan wel eens durven herbekijken en moeten de geesten daarrond rijpen. We moeten opnieuw overleggen en bekijken of het niet interessanter is om nu jongeren voorrang te geven voor vaccinatie ter preventie van ziekte bij ons allemaal.”