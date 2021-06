83 procent van risicopatiënten kreeg al eerste dosis coronavaccin

Van het anderhalf miljoen risicopatiënten in België heeft 83% al een eerste dosis van het coronavaccin gekregen. Dat heeft de Taskforce Vaccinatie zaterdag meegedeeld. Het gaat concreet om 1.251.185 mensen die al een eerste spuitje kregen. “In Vlaanderen gaat het om bijna 90% van de risicopatiënten, in Wallonië om bijna 80% en in Brussel om net geen 70%”, zegt professor Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce. “Overal blijven die cijfers ook stijgen.”