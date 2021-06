De ministerraad heeft vrijdag een wetsvoorstel goedgekeurd tot omzetting van een Europese richtlijn die verschillende oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen verbiedt. Bedoeling is om bedrijven beter te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken van afnemers die over het algemeen een sterkere marktpositie hebben.