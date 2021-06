16- en 17 jarigen zullen ook gevaccineerd kunnen worden met het Pfizervaccin. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid vandaag beslist. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke was al langer voorstander van zo'n prik. Hij was vandaag trouwens zelf aan de beurt voor zijn eerste vaccinatie, in zijn thuisstad Leopoldsburg.