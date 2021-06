Elise Mertens (WTA-15) is uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros. Onze landgenote moest in de derde ronde haar meerdere erkennen in haar Griekse leeftijdsgenote Maria Sakkari (WTA-18). De twee waren elkaar lange tijd waard, maar in de beslissende derde set was Sakkari genadeloos: het werd 7-5, 6-7 (2-7) en 6-2.