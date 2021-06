De balanceeract met AstraZeneca: hoe kunnen ouderen dan toch sneller hun tweede prik krijgen?

Er is goed nieuws op komst voor de oudere bevolking. Zij die in mei een prik AstraZeneca kregen, moesten twaalf weken wachten op hun tweede prik. Dat gaf het vreemde scenario dat jongere mensen, die later aan de beurt waren, sneller een volledige vaccinatie achter de rug hadden. De Taskforce Vaccinatie is nu aan het uitpluizen of die wachttijd toch naar beneden kan. “We kunnen nog niets beloven, maar we doen er alles aan om dat mogelijk te maken.”