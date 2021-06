Wouter Beke krijgt eerste prik van buurvrouw Sonja

Vlaams minister voor Volksgezondheid Wouter Beke mocht zaterdagmiddag in zijn thuishaven Leopoldsburg zelf de hemdsmouw oprollen voor zijn eerste prikje. De minister die al maanden bezig is met de planning en de verdere uitrol van de vaccinatiecampagne, is nu zelf aan de beurt.

Hij werd hierbij omringd door enkele cameraploegen. Wouter Beke is 47 en kreeg het Pfizer-vaccin toegediend door een buurtbewoonster die als vrijwilligster helpt inenten in de Milshop. Zijn tweede vaccinatie is voorzien voor 10 juli. In Leopoldsburg zijn ondertussen alle +41-jarigen uitgenodigd voor een eerste prikje. Wie ingaat op het voorstel zal hierdoor ten laatste op 20 juni een eerste maal aan de beurt geweest zijn. ( )