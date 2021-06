Stiefbroer en stiefzus uit Kleine-Brogel verdwenen met auto van vriend

De familie van Robin Genne (19) en Ashley Ruyters (20) uit Kleine-Brogel verspreidt via Facebook een opsporingsbericht. Robin vertrok vrijdagavond met zijn stiefzus Ashley na een pittige discussie en wat onenigheid aan het huis van zijn mama. De twee vertrokken in de auto van een vriend. De familie is doodongerust omdat de twee jongeren onbereikbaar blijven.

Het Facebookbericht is al ruim 500 keer gedeeld. Ook de politie werd verwittigd. Ashley nam de auto van haar vriend, een Nissan Micra, en reed weg met stiefbroer Robin die nog geen rijbewijs heeft. Ashley rijdt ook nog met een L. Ze vertrokken in de Sint-Jozefwijk in Kleine-Brogel.

Zus Kimberley postte het opsporingsbericht. “We zijn doodongerust. Mijn broer Robin heeft zijn medicatie niet mee. Het ligt ook niet in zijn aard om te vertrekken. We kunnen hen niet bereiken en we hopen dat ze snel iets laten weten. Het is hun keuze wat ze doen met hun leven maar we willen dat ze ons iets laten weten”, zegt Kimberly. maw