Koppel zit rustig te picknicken tot drone speciale boodschap brengt: “Helemaal overdonderd”

Om haar 35ste verjaardag te vieren, ging Jaimie picknicken met haar vriendje Lee. De twee zaten op een dekentje met een kasteel op de achtergrond tot ze plots gestoord werden door een drone. Jaimie wist niet goed wat er gebeurde, maar Lee had alles stiekem voorbereid. Hij haalde de ring van het toestel en vroeg Jaimie of ze met hem wilde trouwen. “Ik ben zo blij dat alles op camera staat, want eerlijk gezegd weet ik er niet veel meer van door de zenuwen”, vertelde Lee achteraf aan BBC.

