Als meest ervaren verdediger die donderdag op het veld stond tegen Griekenland maakt Toby Alderweireld (32) de balans op van de Duivelse defensie. “Het is niet het moment om te panikeren”, zegt Alderweireld. “We hebben de ervaring om te weten dat we pas volgende week moeten pieken. Tegen Kroatië moeten we wel de balcirculatie omhoog krijgen.”