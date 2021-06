Verkeersafwikkeling centrumwerken bijgestuurd

Momenteel is de aannemer aan de slag met de herinrichting van de schoolomgeving rond de gemeentelijke basisschool 3K en de eerstegraadsschool Mosa-RT. Na meldingen over toegenomen drukte in de buurt van de werfzone, wordt er tijdelijk plaatselijk eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Burgemeester Jo Brouns (CD&V): “Het paadje vanuit de Hagendorenstraat naar basisschool 3K wordt gebruikt als alternatieve schoolroute om het verkeer zoveel mogelijk uit de werkzones te houden. Hierdoor is het heel wat drukker geworden in de Hagendorenstraat; we kregen bovendien meldingen over onveilige situaties die op piekmomenten ontstaan tussen het gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers. Vandaar dat we hier ingegrepen hebben: er geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer in een gedeelte van de Hagendorenstraat. Je kan enkel vanuit de Neeroetersesteenweg de Hagendorenstraat inrijden. Uitgaand verkeer naar de Neeroetersesteenweg kan niet meer; je moet dan via de Bettestraat passeren. Daar geldt ook eenrichtingsverkeer in de richting naar de Neeroetersesteenweg. Deze situatie blijft zo totdat de werd op het Nelisveld verdwenen is.”

Rotonde

Na de bouwvakantie gaan ook de werken aan de rotonde in het centrum van start. Brouns: “De drukke rotonde in het centrum van Kinrooi wordt vanaf augustus in een nieuw jasje gestoken. Momenteel ligt het fietspad eigenlijk op de rotonde zelf: dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Bij de herinrichting zal het fietspad van de rotonde gescheiden worden. Op die manier kunnen we een conflictvrij fietspad creëren. Bovendien zal het wegdek van de Weertersteenweg tusssen het centrum van Kinrooi tot het centrum van deelgemeente Molenbeersel aansluitend op de herinrichting van de rotonde helemaal vernieuwd worden. In een latere fase zullen daar dan ook nog vrijliggende fietspaden worden aangelegd.”