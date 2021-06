Mark Padun heeft de koninginnenrit in de Dauphiné op zijn naam geschreven. De Oekraïener van Bahrain Victorious was na een geanimeerde en snelle bergrit de sterkste op de flanken van La Plagne. Richie Porte, die tweede werd, is de nieuwe leider in het algemene klassement. Ilan Van Wilder zakte weg uit de top tien.