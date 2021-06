Eén Limburger trainde in het verleden al eens onder de nieuwe coach van STVV, Bernd Hollerbach. In het seizoen 2019-2020 was de Duitser trainer bij Moeskroen, waar Alessandro Ciranni de flank afdweilde. De Genkenaar heeft niets dan lof over zijn ex-coach: “Een veeleisende coach maar ook een heel aangename man.”