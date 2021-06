Licht op groen voor vaccinatie 16- en 17-jarigen

Nadat het Europees Geneesmiddelenagentschap en onze Hoge Gezondheidsraad eerder deze week al hun zegen hadden gegeven, was er vanochtend weinig discussie meer op de interministeriële conferentie volksgezondheid over de vaccinatie van 16- en 17-jarigen. “Jongeren met onderliggende aandoeningen worden meteen in de vaccinatiecampagne opgenomen en zullen binnenkort al hun uitnodiging ontvangen”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). “Huisartsen en pediaters zullen hen aan deze lijst kunnen toevoegen.” Het gaat onder meer om jongeren met mucoviscidose, diabetes type 1, nierproblemen en andere aandoeningen.

Op kamp

De vaccinatie van gezonde jongeren begint zodra alle volwassenen zijn ingeënt. De prikken van de 16- en 17-jarigen vallen volledig in de zomervakantie, wanneer heel wat jongeren op kamp zijn. “Als de jongere op dat moment niet aanwezig is voor de vaccinatie door een kamp of andere reden, kan de vaccinatie verplaatst worden”, laten Beke en minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) in een gezamenlijk persbericht weten. “De uitnodiging tot vaccinatie is 30 dagen geldig. Binnen die periode kan een nieuwe datum ingepland worden. Maar er wordt uiteraard gevraagd om zo veel mogelijk de geplande afspraak te laten doorgaan.”

Door de beslissingen zullen ook 16- en 17-jarigen zich binnenkort kunnen aanmelden voor de reservelijsten van QVAX. Nu in verschillende Limburgse vaccinatiecentra al dertigers worden uitgenodigd, dreigen die reservelijsten immers snel leeg te lopen. Jongeren mogen wel enkel met het Pfizer-vaccin worden ingeënt.

