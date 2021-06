Na cocaïnerel wordt Songfestival-winnaar Måneskin nu ook beschuldigd van plagiaat

You want it, You’ve got it, zo heet het lied van de Nederlandse groep The Vendettas waarmee het winnend lied van de Italiaanse groep wordt vergeleken. “We hebben meteen een app-groepje gemaakt met de naam ‘El Plagio’”, vertelt Joris Linssen (55), die zanger was van de groep, aan RTL Boulevard. Volgens Linssen lijkt het lied er verdacht veel op. Maar hij vraagt zich toch ook af of het wel bewust is. “Die jongens waren natuurlijk nog niet geboren toen wij deze rockband hadden. Maar om het met de woorden van Måneskin zelf te zeggen: ‘Rock and roll never dies’.”

Wat denkt u zelf? Beluister hieronder de twee fragmenten.

(lto)