Artuur Peters, vorige maand in Szeged. — © Aleksandar Djorovic

EK in Poznan

Artuur Peters heeft brons behaald op het EK kajak in het Poolse Poznan. De Ekselnaar vertrekt zo gesterkt naar de Olympische Spelen in Tokio. Zo dadelijk varen zus Hermien Peters en Lize Broekx hun finale in de K2 500m.