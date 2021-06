Unia vreest voor “indirecte discriminatie” van gratis PCR-testen

Gratis PCR-testen alleen voor mensen “die zich niet konden laten vaccineren” zet de deur open voor indirecte discriminaties en schending van het privéleven van burgers. Unia maakt zich zorgen over het feit dat de maatregelen niet werden genomen in overleg met het maatschappelijk middenveld en experten, aldus het federaal gelijkekansencentrum.

LEES OOK. Hoe zit het met quarantaine en reizen en wat met je tuinfeest? Alle vragen na het Overlegcomité beantwoord

Hoewel de vaccinatiecampagne nog niet is afgelopen, wordt vanaf 1 juli een groen certificaat gebruikt (dat een jaar geldig is). Eén van de voorstellen om de pandemie te bestrijden, als aanvulling op de vaccinatiecampagne, is het voorzien van gratis PCR-testen voor jongeren of mensen “die zich nog niet konden laten vaccineren” omdat zij daartoe nog niet de gelegenheid kregen, maar dus niet voor mensen die “een vaccinatie weigerden”.

Unia wijst op een risico op indirecte discriminatie. “Dit verschil in behandeling op basis van “de wil om zich te laten vaccineren” roept vragen op. Want sommige mensen weigeren een vaccin omwille van hun gezondheidssituatie of overtuiging. Of omwille van een beperkte toegang tot het vaccin voor mensen in kwetsbare situaties.”

Groepen benadelen

“In deze context zou een algemene maatregel - het voorbehouden van de gratis PCR-testen voor personen ‘die zich nog niet konden laten vaccineren’ - indirect groepen kunnen benadelen die door de antidiscriminatiewetgeving worden beschermd. Het zou dus om een vorm van indirecte discriminatie kunnen gaan”, stelt Unia.

Als het de bedoeling is de PCR-testen betalend te maken voor personen die een vaccin hebben geweigerd, dan moet het personeel van de vaccinatiecentra inzage hebben in de persoonlijke redenen voor die weigering. Of ten minste in een gegevensbank waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de weigeringen die al dan niet als legitiem worden beschouwd. “Dat soort systeem, als het al bestaat, roept ook vragen op in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of vrijheid van overtuiging”, stipt Unia aan.

“Er wordt zo een onderscheid gemaakt tussen mensen die gevaccineerd zijn en niet gevaccineerd zijn”, zei Els Keytsman van Unia zaterdagochtend op Radio 1. Volgens Keytsman is dat onderscheid discriminerend. “De overheid heeft gezegd dat vaccinatie niet verplicht zou worden, maar nu wordt het via een omweg toch verplicht.”

LEES OOK. Deze zomer gaan we meer dan ooit testen: welke zijn er zoal? Hoeveel kost het?