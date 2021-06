Tinne Oltmans niet meer samen met Juan Gerlo: “Dit is voor ons allebei nog steeds moeilijk”

“Juan en ik hebben elkaar graag gezien, maar hebben besloten om elks onze eigen weg te gaan met veel respect en liefde voor elkaar”, schrijft Tinne Oltmans op Instagram. Juan Gerlo deelde dezelfde tekst op zijn profiel.

“We kregen hier de laatste tijd veel vragen over. Dit is voor ons allebei nog steeds moeilijk dus we hopen dit te kunnen verwerken in alle rust en op ons eigen tempo. Dit houdt ook in dat we geen commentaar zullen geven op onze breuk.”

De twee waren samen sinds 2015, ze leerden elkaar kennen op de set van de jeugdserie ‘Ghost Rockers’ waarin ze allebei een hoofdrol speelden.