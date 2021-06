Briljante Kawhi Leonard en LA Clippers dwingen beslissende duel af tegen Dallas

De Los Angeles Clippers hebben vrijdag Dallas met 97-104 verslagen in de eerste ronde van de play-offs in de NBA. Ze dwongen zo een zevende duel af in de best-of-seven.

De zes eerste wedstrijden in dit duel werden telkens gewonnen door de uitploeg, een primeur in de geschiedenis van de NBA-play-offs. Kawhi Leonard was met 45 punten de uitblinker bij de Clippers in een zo goed als volgelopen American Airlines Center, dat plaats biedt aan 18.300 toeschouwers. Bij Dallas was Luka Doncic goed voor 29 punten.

Zondag staat de zevende confrontatie op het programma in Staples Center in Los Angeles.

Portland neemt afscheid van coach Terry Stotts

De Portland Trail Blazers, die donderdag in de eerste ronde van de play-offs in de NBA werden uitgeschakeld door de Denver Nuggets, hebben hun coach Terry Stotts (63) ontslagen.

Stotts coachte de Trail Blazers sinds 2012. Hij leidde Portland naar acht opeenvolgende deelnames aan de play-offs. De voorbije vijf seizoenen wisten de Trail Blazers echter slechts één keer de eerste ronde te overleven. Onder Stotts wonnen de Blazers 402 keer, tegenover 318 nederlagen.

Donderdag werd Portland in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld door Denver, na een regulier seizoen met 42 zeges en 30 nederlagen.