Voetballers van Brazilië zwijgen over omstreden Copa America: haken sterren massaal af door coronacrisis?

Pas dinsdag na het WK-kwalificatieduel met Paraguay zullen de voetballers van Brazilië hun mening geven over de verplaatsing van de strijd om de Copa America naar hun vaderland. Het toernooi werd eerder deze week onverwacht aan Brazilië toegewezen nadat Argentinië zich als gastheer had teruggetrokken vanwege de zorgen onder de bevolking over het groeiend aantal coronagevallen. Volgens Braziliaanse media zien de spelers van de nationale voetbalploeg deelname niet zitten vanwege hun zorgen over COVID-19.

“We kunnen nu niets zeggen, maar iedereen zal begrijpen wat ons standpunt is wat betreft de Copa America”, zei aanvoerder Casemiro vrijdag na de 2-0 zege van zijn land op Ecuador in de WK-kwalificatie. “Ik kan niet duidelijker zijn nu. Na de wedstrijd tegen Paraguay (dinsdag) zullen we ons standpunt naar buiten brengen. We willen niet voor onze beurt praten.”

De toewijzing aan Brazilië is omstreden omdat de coronapandemie er volgens deskundigen nog heftiger om zich heen grijpt dan in de andere Zuid-Amerikaanse landen. President Jair Bolsonaro zag echter geen bezwaar het toernooi vanaf 13 juni te huisvesten. In Brazilië overleden meer dan 460.000 mensen aan het virus. Alleen in de Verenigde Staten vielen meer coronadoden.