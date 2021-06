Meer dan 25.000 mensen in ons land overleden aan coronavirus, cijfers blijven dalen

Het aantal overlijdens die in ons land toegeschreven worden aan Covid-19 is zaterdag gestegen tot 25.014. Dat blijkt zaterdag uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de periode van 26 mei tot 1 juni waren er dagelijks nog gemiddeld 12,9 overlijdens, al is dat wel een daling van 26,2 procent. Alle coronacijfers zitten nog steeds in dalende lijn. Zo daalde het aantal geregisteerde besmettingen tot 1.723 in dezelfde periode (-12 procent). En de jongste dagen waren er nog gemiddeld 77 ziekenhuisopnames per dag (-18 procent).

Op dit moment liggen er nog 1.007 covidpatiënten in het ziekenhuis, 22 procent minder dan een week eerder. Op intensieve zorg liggen 341 patiënten, een daling van 27 procent. Exact 4,9 miljoen personen hebben een eerste vaccinatieprik ontvangen in ons land.