Ufo’s zijn niet meer om te lachen

Politici en publieke opinie in VS zijn zeker dat het Pentagon iets verzwijgt

“Er is beeldmateriaal en er zijn opnames van objecten in de lucht waarvan we niet exact weten wat ze zijn.” Het was geen ufo-freak aan het woord, maar wel voormalig Amerikaans president Barack Obama. Na decennia van ontkenning en geheimdoenerij is er een groeiend leger ernstige mensen – piloten, wetenschappers, politici – dat zonder schroom stelt dat er waarnemingen zijn die niet te verklaren zijn.