El Mohor uitgeschakeld in achtste finales van olympisch kwalificatietoernooi boksen, Proton de la Chapelle stoot met blessure door

Bokser Ziad El Mohor is uitgeschakeld op het Europees kwalificatietoernooi boksen voor de Olympische Spelen. In de Grand Dome in het Franse Villebon-sur-Yvette verloor de 25-jarige in de categorie lichtzwaargewichten (-81 kg) in de achtste finales. Lancelot Proton de la Chapelle stootte wel door maar liep een blessure op.

Het Europees kwalificatietoernooi boksen moest door de coronapandemie in maart 2020 in de Copper Box Arena in Londen worden stopgezet. Vandaag/vrijdag wordt het hervat, in de Grand Dome in Villebon-sur-Yvette, op een goede 20 kilometer ten zuiden van Parijs.

De 25-jarige El Mohor liet zich echter meteen in de luren leggen tegen de in Rusland geboren Spanjaard Gazimagomed Jalidov. Op 12 seconden van het einde van de derde ronde, waarin hij beter presteerde dan in de twee vorige ronden, riepen de scheidsrechters zijn tegenstander uit tot winnaar met 30-27 (drie keer 10-9).

Later op vrijdag nam de 22-jarige Lancelot Proton de la Chapelle uit Normandië, wiens moeder Belgische is, het bij de middengewichten (-75 kg) op tegen de Zwitser Angel Roque, die in 2019 domineerde in de Eindhoven Cup. Proton de la Chapelle haalde het in een duel dat nog geen ronde duurde op punten, maar kreeg wel een stevige klap tegen de rechterslaap, die als onopzettelijk werd beoordeeld. De Belg treft in de kwartfinales, als hij opgelapt raakt, de als vierde geplaatste Slovaak Andrej Csemez, die de Spanjaard Miguel Cuadrado aftroefde.

Gentenaar Victor Schelstraete (24) komt zaterdagmiddag in actie. Hij neemt het bij de zwaargewichten (-91 kg) op tegen de Griek Vagkan Nanitzanian.

Sinds Abdekader Wahabi in 1992 in Barcelona heeft geen enkele Belg zich nog geplaatst voor het olympisch bokstoernooi.