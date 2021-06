3x3 Belgian Lions stoten meteen door naar halve finales op olympisch kwalificatietoernooi basket

De Belgische nationale mannenploeg in het 3x3 basket heeft vrijdag op het olympische kwalificatietoernooi in het Hongaarse Debrecen zijn twee groepsduels gewonnen. De 3x3 Belgian Lions versloegen achtereenvolgens Oekraïne (19-14) en Slovenië (20-18) en blijven op koers voor het laatste ticket dat recht geeft op deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.