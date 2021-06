Duitsland en Nederland winnen opener EK hockey zonder problemen

Duitsland en Nederland zijn het EK hockey voor mannenteams in het Nederlandse Amstelveen vrijdag met een vlotte zege begonnen.

Duitsland hakte Wales in de pan met 8-1. Nederland versloeg nadien Frankrijk met 3-0. Op de tweede speeldag kijkt Frankrijk Wales in de ogen en bekampen Nederland en Duitsland elkaar.

Zaterdag trappen de Red Lions, de Europese en wereldkampioenen, hun EK in de andere groep op gang met een duel tegen Spanje. Engeland kijkt in dezelfde poule Rusland in de ogen. De top twee van iedere poule stoot door naar de halve finales.