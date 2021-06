BOIC denkt dat België meeste olympische medailles in bijna 100 jaar kan pakken in Tokio: “10 tot 12 stuks zou moeten kunnen”

De laatste gewone algemene vergadering van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) onder voorzitterschap van Pierre-Olivier Beckers vond vrijdagavond virtueel plaats. Beckers blikte terug op een bewogen coronajaar, maar heeft vertrouwen in de “olympische uitdaging” die voor de deur staat. De grote delegatie Belgen zou volgens hem 10 tot 12 medailles moeten kunnen pakken. Het is al van 1924 geleden dat dat ons land nog eens gelukt is.

De COVID-pandemie en het uitstel van de Olympische Spelen markeerden uiteraard het jaar 2020 van het BOIC, en dat had ook financiële gevolgen. Het tekort van 324.155 euro van het afgelopen jaar werd wel goedgemaakt dankzij de reserves opgebouwd tussen 2017 en 2020.

Uiteraard werd er tijdens de vergadering vooruitgeblikt naar Tokio. Volgens Beckers zullen de Olympische Spelen de wereldbevolking “een boodschap van hoop en een licht aan het einde van de tunnel” brengen. “Geen enkel mondiaal evenement vertegenwoordigt de waarden van vriendschap, solidariteit en respect beter dan de Olympische Spelen”, klinkt het.

Grootste delegatie in onze geschiedenis

Het BOIC benadrukte verder, zeven weken voor de start van de Spelen, dat Team Belgium “er klaar voor is”. Beckers bedankte de rol van Sport Vlaanderen, Adeps en Ostbelgien die ervoor zorgden dat atleten konden blijven trainen tijdens de periodes van lockdown.

Volgens de meest recente voorspellingen zou de Belgische delegatie dit jaar bestaan uit 120 atleten, zes jaar geleden in Rio waren dat er nog 107. “Het gaat ongetwijfeld om de grootste delegatie in onze geschiedenis, met uitzondering van Antwerpen in 1920 (toen waren er 330, nvdr), maar dat was een ander tijdperk”, aldus Beckers.

10 tot 12 medailles

Over het aantal medailles spreekt Beckers zich nog niet echt uit. “We zullen zien. Ons doel is in de eerste plaats om zo veel mogelijk van onze atleten naar de finale in hun competitie te halen. Maar uiteindelijk zou ons land 10 tot 12 medailles moeten kunnen verzamelen.” Ter vergelijking: in Rio de Janeiro won België 6 medailles. Het is al van 1924 geleden dat de Belgen nog eens meer dan zeven medailles konden winnen op de Olympische Spelen. In Parijs haalden ze destijds 13 stuks.

Olaf Spahl, Chef de Mission van de Spelen, gaf aan dat het de sportieve ambitie is om de 19 olympische diploma’s, de plaatsen in de top 8, te overtreffen. Hij zei verder dat 87 procent van de atleten al volledig gevaccineerd is, amper 3 procent heeft nog geen vaccin gekregen.

Het BOIC herinnerde er verder ook aan dat er in 2022 niet minder dan vier grote evenementen op het programma staan, waar ze zich nu al op voorbereiden. De Olympische Winterspelen in Peking, de Vuokatti Winter EYOF, de Birmingham World Games en de Banska Bystrica Symmer EYOF.

Na vier termijnen en zestien jaar in zijn ambt houdt de 61-jarige Pierre-Olivier Beckers zijn rol als BOIC-voorzitter voor bekeken. Zijn opvolger zou op 10 september bekend moeten worden gemaakt tijdens de buitengewone algemene vergadering van het BOIC.