Vermiste hond herenigd met gezin nadat viervoeter 400 kilometer van huis weer opduikt

Dit is het hartverwarmende moment waarop een hond herenigd werd met haar eigenaars nadat het dier twee weken vermist was. Ashley verdween door een open voordeur in de Amerikaanse staat Georgia, maar dook op in een asiel in Florida, zo’n 400 kilometer verder. “Een mysterie hoe ze daar terechtgekomen is”, aldus haar baasjes. De hond was niet gechipt en was bijna door iemand anders geadopteerd. “Bewijst nogmaals dat chippen erg belangrijk is”, aldus het asiel waar Ashley terechtkwam. “Op die manier zou ze veel eerder herenigd zijn met haar eigenaars.”