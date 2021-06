Emma Plasschaert herstelt zich op derde dag van Allianz Regatta in Medemblik

Emma Plasschaert heeft haar mindere dag van donderdag in de Allianz Regatta in het Nederlandse Medemblik, een wedstrijd die meetelt voor de wereldbeker zeilen, vrijdag op de derde dag kunnen goedmaken.

Plasschaert begon woensdag sterk aan haar wedstrijd en sloot de eerste dag af op de tweede plaats. Na de tweede wedstrijddag zakte ze tot aan de vrijtiende plaats. Maar op dag 3 sloeg de motor van de Oostendse topzeilster aan en na winst in de zesde reeks prijkt ze nu op de zesde plaats. De jonge Eline Verstraelen klimt naar de 37e plaats na een knap toptienresultaat in de vijfde reeks. Met nog twee races te gaan tot aan de Medal Race is alles nog mogelijk voor beide Belgen.

In de Laser Standard verdedigt Wannes Van Laer de Belgische kleuren. Na drie wedstrijddagen en zes races staat hij op de 21e plaats in het klassement.

De Allianz Regatta duurt tot 13 juni.