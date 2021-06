Huis in Eksel zwaar beschadigd door blikseminslag

In Eksel in de Kruisstraat is een woning zwaar beschadigd door een blikseminslag. De schoorsteen werd geraakt en belandde in puin op de grond.

Ook het dak zelf werd geraakt. De brandweer was in de late avond nog bezig met het afdekken van de schade. “We waren juist aan het eten toen we werden opgeschrikt door een enorme knal”, aldus de bewoonster. “Stopcontacten hangen uit de muur en binnen toont de schouw een scheur. We kunnen hier voorlopig niet blijven. Fluvius is de elektriciteit komen controleren en oordeelde het niet veilig.” Wegvliegend puin heeft ook aanpalende woningen geraakt. Verschillende buurtbewoners hebben stukken aan elektrische toestellen. gvb