Thierry Neuville vijfde na eerste dag in Rally van Sardinië

Thierry Neuville (Hyundai i20) staat na de eerste dag op de vijfde plaats in de Rally van Sardinië, de vijfde van twaalf manches in het wereldkampioenschap. De 32-jarige Luikenaar heeft 1:03.2 goed te maken op zijn Estlandse teamgenoot Ott Tänak. De Spanjaard Dani Sordo, ook in een Hyundai, is tweede op 19.4, de Fransman Sébastien Ogier (Toyota Yaris) derde op 36.2 en ook de Brit Elfyn Evans (Toyota Yaris), op 1:02.0, gaat Neuville nog voor.

Tänak won de eerste vijf van acht klassementsritten, Sordo de volgende drie, de laatste ex aequo met Neuville. Een derde plaats in KP5 was tot dan Neuvilles beste resultaat. In de zevende KP, werd Neuville ondanks een lekke band nog zevende, maar verloor hij wel een plaats in de stand.

“Het was een lastige dag”, vertelde Neuville. “In de eerste twee etappes zat ik niet in het ritme en daarna had ik de hele dag wat problemen, met name twee lekke banden, die me gelukkig niet al te veel gekost hebben. De wegen liggen er echt lastig bij. Ik doe mijn best, maar kan alleen vertrouwen op wat ik zie. Overal duiken verrasingen op.”

De Fransman Adrien Fourmeaux en zijn Belgische co-piloot Renaud Jamoul, die met een Ford Fiesta in de WRC2 uitkomen, werden in de eerste klassementsproef nog twaalfde, derde in hun klasse, maar gingen in de tweede van de baan en kunnen een goede eindrangschikking vergeten.

Zaterdag staan er ook acht KP’s op het menu, zondag vier. Tänak kan de rally een tweede keer winnen. In 2017 was hij al eens de beste op het Italiaanse eiland. Neuville won de rally in 2016 en 2018. Wereldkampioen en WK-leider Ogier won van 2013 tot 2015 drie keer op rij, een prestatie die Sordo dit jaar kan evenaren.