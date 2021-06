Marc Van Ranst: “Regeringen nemen een risico”

Of de coronacijfers zich in dezelfde dalende lijn zullen blijven voortzetten zoals ze de laatste weken doen, is opnieuw sterk afhankelijk van het gedrag van de mensen, zegt de viroloog. “De versoepelingen en de vaccinaties zijn twee pijlers. Als er meer vaccinaties gebeuren, zullen er minder besmettingen komen. Maar als er tegelijkertijd sterk versoepeld wordt, kunnen varianten van het virus zich weer meer verspreiden. Tot op zekere hoogte zullen die twee pijlers elkaar opheffen, maar als er te veel versoepeld wordt, loopt men het risico dat het aantal vaccinaties op een moment niet meer zal volstaan en het virus opnieuw meer vrij spel krijgt. De tien tips waarover Alexander De Croo het had, zijn daar ook een voorbeeld van. Het zijn goede tips, maar ze zullen maar effect hebben als mensen ze ook volgen.”

Enkele vaccinatiecentra in Vlaanderen zijn ondertussen begonnen met het opschalen van hun testcapaciteit. Op die manier willen ze tegemoetkomen aan de stijgende vraag van mensen die een test willen afnemen om te reizen of een evenement te bezoeken. “Op dit moment is er geen enkel probleem qua testcapaciteit. De komende weken zullen afhankelijk zijn van het gedrag van de mensen en van de timing, of ze zich al dan niet allemaal tegelijk laten testen. Maar over het algemeen voorzie ik daaromtrent geen grote problemen.”