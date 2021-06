Thanks, but no thanks. Dat zeggen veel parenclubs die op 9 juni de deuren mogen opengooien, maar dat moeten doen volgens de regels van de horeca: met vier klanten vastgekluisterd aan een tafel, en met anderhalve meter afstand tussen de gezelschappen. Voor een parenclub is dat the horror. “Wie gaat voor agent spelen als de mensen meer willen?”