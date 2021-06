Elise Mertens haalt met Taiwanese dubbelpartner Hsieh achtste finales op Roland Garros

Mertens en Hsieh, de eerste reekshoofden in Parijs, ontmoeten in de derde ronde de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Poolse Iga Swiatek, die vorig jaar het toernooi in het enkelspel won. Die versloegen de tandem Friedsam/Wang in twee sets.

Het is voor het eerst dat Mertens op een Grand Slam aan de zijde speelt van Hsieh, nummer drie op de dubbelranglijst. Voordien speelde de Belgische met Aryna Sabalenka, die na de Australian Open ervoor koos om prioriteit te geven aan het enkelspel. Samen met Sabalenka won Mertens twee Grand Slams: de US Open in 2019 en de Australian Open dit jaar.