Dit zijn de tien tips van het Overlegcomité om veilig van de zomer te genieten

“We zijn erin geslaagd om een moeilijke onzekere situatie om te buigen”, zei De Croo. “Toch moeten we voorzichtig blijven. Er is een zeer grote groep die niet gevaccineerd is. maar ook een grote groep mensen die nog een eerste vaccin krijgen. Weet dat het twee à drie weken duurt voor u bescherming hebt. Daarom hebben we tien regels opgesteld.”

Dit zijn die regels:

1. Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.

2. Was je handen regelmatig. Volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.

3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact op met de huisarts.

4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.

5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.

6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.

7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.

8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.

9. Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.

10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

(gjs, sgg)