Kwartfinales zijn eindpunt voor rolstoeltennisser Joachim Gérard op Roland Garros

Rolstoeltennisser Joachim Gérard, nummer 4 ter wereld, is uitgeschakeld in de kwartfinale (eerste ronde) van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. De Waals-Brabander verloor na 1 uur en 34 minuten met 6-1 en 6-4 van de Brit Alfie Hewett, ‘s werelds nummer 3.

De wedstrijd was een heruitgave van de finale van vorig jaar, toen de Brit eveneens aan het langste eind trok. Eerder dit jaar won Gérard op de Australian Open wel zijn eerste grandslamtitel in het enkelspel.

De 32-jarige Gérard komt in Parijs nog wel in actie in het dubbelspel, aan de zijde van de Fransman Frédéric Cattaneo. In de halve finale (eerste ronde) treffen zij het Franse duo Stéphane Houdet/Nicolas Peifer, die het tweede reekshoofd vormen.