Twee ongevallen met fietsers in Borgloon

De 75-jarige Joseph M. uit Borgloon is vrijdag even voor het middaguur gewond geraakt bij een ongeval in Grathempoort in Borgloon. De fietser viel bij een aanrijding met een auto. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

Donderdagavond rond halfnegen zijn twee wielertoeristen gevallen in de Sittardstraat in Borgloon. De wielertoeristen waren met een groep aan fietsen. De 41-jarige Gunther C. uit Hannuit is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. maw