Egan Bernal test enkele dagen na eindzege in de Giro positief op corona

Egan Bernal, die enkele dagen geleden nog de Giro won, heeft corona. De Colombiaanse renner wilde vrijdag vanuit Monaco terugkeren naar zijn thuisland, maar legde voordat hij op het vliegtuig stapte net zoals zijn vriendin een positieve test af. De twee zitten nu in isolatie met milde symptomen van het virus.

Het communicatieteam van de renner maakte het nieuws zelf bekend in een communiqué aan media in zijn thuisland. Zij hebben het over “milde fysieke ongemakken zonder complicaties”.

In Colombia stonden festiviteiten gepland om Bernal te huldigen als winnaar van de Giro. Die moeten nu natuurlijk allemaal uitgesteld worden totdat de renner weer aan de beterhand is.

INEOS Grenadiers, het team van Bernal, heeft voorlopig nog niet gereageerd op het nieuws.