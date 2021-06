Na fietsen nu ook ‘wandelen tussen de militairen’ in Nationaal Park

Twee vriendinnen uit Vlaams-Brabant wandelen net de terril naar beneden. “We hadden niet verwacht dat we op onze wandeling militairen zouden tegenkomen”, lachen ze. “Enerzijds geeft het een veilig gevoel, anderzijds is het allemaal onwezenlijk. We zagen militairen in één lijn het bos ‘sweepen’. Iets verder hoorden we zelfs een deel van de briefing. Waanzin.”

LIVE. Waar is Jürgen Conings? Klopjacht op gewapende militair gaat door

AV