Jonathan Sacoor krijgt in nasleep van terugkeer uit Verenigde Staten profcontract bij Sport Vlaanderen

Bij Sport Vlaanderen krijgt de 21-jarige Belgian Tornado een studentencontract met 80 procent tewerkstelling als profatleet. Tot voor kort studeerde Sacoor aan de University of Tennessee in de Verenigde Staten met een topsportbeurs, maar na het EK indoor in maart besliste hij om zijn studies in Amerika stop te zetten. Het contact met zijn coach Jacques Borlée, waarmee hij ondertussen de draad weer heeft opgepikt, was te veel verwaterd. Bovendien was er een conflict ontstaan met zijn Amerikaanse universiteit, die niet wilde dat Sacoor deelnam aan het EK indoor.

Dit seizoen heeft Sacoor nog niet sneller gelopen dan 47.45, een heel eindje boven zijn persoonlijk record van 45.03. Toch kan deelname aan de Olympische Spelen hem nog nauwelijks ontsnappen. Hij staat 25e op de olympische ranking, terwijl de beste 48 naar Tokio mogen. Met de Belgian Tornados is Sacoor al zeker van een olympisch ticket.