LeBron James verkiest ‘Space Jam’ boven Olympische Spelen: “Heb drie maanden nodig om weer 100 procent te zijn”

De Amerikaanse topbasketter LeBron James zal dan toch niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. De 36-jarige ster van de Los Angeles Lakers wil zich de komende maanden concentreren op het promoten van de film ‘Space Jam: A New Legacy’, waarin hij de hoofdrol speelt.

Na de uitschakeling van de LA Lakers in de eerste ronde van de play-offs van de NBA tegen de Phoenix Suns zei de basketter dat een deelname aan de Spelen uitgesloten is. “Ik denk dat ik deze zomer voor de Tune Squad (zijn basketbalteam in de film, nvdr.) ga spelen in plaats van op de Olympische Spelen”, klonk het op een persconferentie. “Daar ligt mijn focus, op het proberen de Monstars te verslaan.”

“Ik had niet veel succes tegen de Suns, dus ik ga mijn enkel een maand laten rusten en dan ga ik me voorbereiden met Lola, Taz, Granny, Bugs en de rest van de ploeg. Dus hopelijk zie ik jullie tijdens die wedstrijd”, aldus James, die daarmee doelt op de Looney Tunes-figuren die een rol hebben in de film.

De vroege nederlaag in de play-offs was een trieste primeur voor LeBron James. Maar een lange rustperiode zal de basketter naar eigen zeggen deugd doen. “Buiten het seizoen heb ik kans om te rusten, ik heb ongeveer drie maanden nodig om mijn enkel terug te brengen tot 100 procent”, klinkt het. “Voor de rest voelde ik me heel goed tijdens het seizoen.”

Tijdens drie eerdere edities van de Olympische Spelen kwam LeBron James wel in actie. Bij zijn debuut in Athene (2004) kwam het Amerikaanse team niet verder dan brons, in Peking (2008) en Londen (2012) haalde hij wel goud.