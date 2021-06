Dit weten we al: horeca binnen en buiten open tot 23.30 uur, 75.000 mensen op Pukkelpop

Het Overlegcomité overlegt sinds 14 uur over de volgende versoepelingen van de coronamaatregelen. Onder meer over reizen, evenementen en contacten moeten belangrijke knopen doorgehakt worden. Enkele beslissingen sijpelden al door en werden bevestigd aan onze redactie. Dit is wat we al weten. Om 18.15 uur licht premier De Croo de beslissingen toe op een persconferentie.

Reizen

- Wie gevaccineerd is, mag met het coronapaspoort de grens over zonder getest te moeten worden of in quarantaine te moeten. Discussiepunt was wanneer iemand als gevaccineerd beschouwd wordt: na één dosis al of pas na twee prikken? Het Overlegcomité koos ervoor de lijn te volgen van veel andere landen: pas na twee prikken - of één prik van het Johnson & Johnson-vaccin - en daarna twee weken wachten om het vaccin tijd te geven om te werken, krijg je het label ‘gevaccineerd’.

- Wie ervoor kiest zich niet te laten vaccineren, moet een negatieve PCR-test kunnen voorleggen bij vertrek en bij terugkomst. Daarover maakte premier De Croo donderdag al bekend dat die twee tests gratis zullen zijn voor mensen die nog niet de kans gekregen hebben om zich te laten vaccineren.

- Daarnaast zouden de verschillende regeringen ook overeengekomen zijn dat kinderen jonger dan 12 jaar die reizen geen PCR-test moeten ondergaan, maar dus enkel een speekseltest.

Horeca

- Wanneer de horecazaken op 9 juni ook binnen weer open mogen, moeten die sluiten om 23.30 uur. Zowel binnen als op de terrassen kunnen de klanten tot dat tijdstip iets eten en drinken.

- De huidige regels voor de horeca zouden blijven gelden. Er verandert niets in verband met het gebruik van plexiglas. En ook mag je nog steeds slechts met vier personen aan een tafel zitten, behalve als je gezin groter is.

- Wat wel nieuw is, is dat hotels voortaan vanaf 5 uur ’s ochtends ontbijt mogen serveren.

Evenementen

- Grote evenementen buiten mogen vanaf 13 augustus 75.000 bezoekers ontvangen. Dat is goed nieuws voor de grote festivals Pukkelpop en Tomorrowland, die eind augustus georganiseerd worden, en voor de Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps.