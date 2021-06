Sander Gillé overleeft eerste ronde gemengd dubbel op Roland Garros niet

Sander Gillé is er vrijdag niet in geslaagd om de eerste ronde van het gemengd dubbelspel op Roland Garros te overleven. De Kroatische Darija Jurak en de Colombiaan Robert Farah haalden het met 1-6, 6-4 en 10-8 in de supertiebreak van Gillé en zijn Duitse partner Laura Siegemund.