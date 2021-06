Davy uit ‘Blind getrouwd’ heeft nieuwe liefde gevonden

De jackpot zat er in Blind getrouwd niet in voor Davy Casteleyn (33): zijn huwelijk met Hanne De Vuyst strandde. Maar buiten het oog van de camera’s heeft hij nu toch de liefde gevonden. Julie heet ze, een juriste die woont in het Gentse. Momenteel is het stel op roadtrip in Zweden, waar ze onder meer kamperen en kanovaren in natuurgebied Glaskogen.